¿Cómo guardar una imagen en Hub?

Hub es la plataforma de almacenamiento inteligente de PicMonkey. Las imágenes guardadas en Hub se pueden editar más tarde y se pueden abrir tanto desde el escritorio, como desde la aplicación móvil.

Cuando tienes una imagen abierta en el Editor puedes guardarla en el Hub haciendo click en el botón Guardar en la barra superior de herramientas. (Si quieres guardar una imagen en tu computadora, haz click en el botón Exportar.)

Una pequeña ventana aparecerá encima de tu imagen, en ella podrás introducir el título de la imagen. Introdúcelo donde pone “Imagen de muestra”, después haz click en el botón Guardar.

Si ya añadiste tu imagen a Hub una vez, la próxima vez que haces click en Guardar aparecerá el título que le diste a la imagen cuando la guardaste por primera vez. Puedes introducir un título nuevo o dejar el mismo. Haz click en el botón Guardar para reemplazar la imagen con la nueva versión en Hub. Haz click en el botón Hacer copia para guardar la imagen y mantener la versión que ya guardaste anteriormente en Hub.

Hub solo está disponible con una suscripción Premium de PicMonkey. Si no tienes una suscripción Premium todavía, no estás probando Premium de forma gratis o si tienes una suscripción, pero no iniciaste sesión, recibirás un mensaje pidiéndote que inicies la sesión o que comiences tu prueba gratis al hacer click en Guardar.